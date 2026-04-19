Trump destacó a Israel como “gran aliado”

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a expresar públicamente su respaldo a Israel al calificarlo como un “GRAN aliado” de Washington y elogiar su comportamiento en escenarios de conflicto.

En un mensaje difundido en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente, el mandatario afirmó que, “independientemente de si a la gente le gusta Israel o no”, el país ha demostrado ser un socio clave para los intereses estadounidenses, al que describió como “valiente, audaz, leal e inteligente” y capaz de “luchar con ahínco y saber cómo ganar” en situaciones de crisis. [shalomisrael.es]

Las declaraciones refuerzan una línea discursiva sostenida por Trump tanto durante su primer mandato como en el actual, caracterizada por un apoyo explícito a las acciones de Israel en el plano político, diplomático y militar.

La Casa Blanca ha reiterado en distintas ocasiones que la seguridad israelí constituye un componente central de la política exterior estadounidense en Medio Oriente, particularmente frente a actores considerados hostiles, como Irán y organizaciones armadas de la región.

El mensaje presidencial se inscribe en un contexto de alianzas internacionales tensionadas, en el que Trump ha sido crítico con algunos socios tradicionales de Estados Unidos, especialmente en Europa, por lo que considera una falta de compromiso en escenarios de conflicto. En contraste, el mandatario ha señalado a Israel como un ejemplo de aliado confiable, dispuesto a asumir costos y responsabilidades en momentos de alta presión.

En el contexto actual de guerra y tensiones en Medio Oriente, las palabras del presidente estadounidense refuerzan la percepción de que la alianza entre ambos países sigue siendo uno de los ejes más sólidos de la estrategia global de Estados Unidos.

Mientras persisten los debates internacionales sobre el alcance de las acciones militares israelíes y su impacto regional, Washington mantiene a Israel como su principal socio estratégico en la zona, una relación que combina historia, intereses geopolíticos y una afinidad política que trasciende los cambios de coyuntura.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...