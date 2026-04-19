Efectivos de Gendarmería evitaron el contrabando de cuarzo y animales en peligro de extinción

De igual manera, controlaron otras dos motocicletas y encontraron nueve quirquinchos faenados.
Se labraron las actuaciones correspondientes en infracción a la Ley 22.421 y Ley Provincial Nro 4677 (Flora y Fauna).
Gentileza de MinutoUno. M1.-
De igual manera, controlaron otras dos motocicletas y encontraron nueve quirquinchos faenados.
Se labraron las actuaciones correspondientes en infracción a la Ley 22.421 y Ley Provincial Nro 4677 (Flora y Fauna).
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