Efectivos de Gendarmería evitaron el contrabando de cuarzo y animales en peligro de extinción

Al efectuar el control se observa que el rodado no presenta revisación técnica obligatoria, asimismo se constatan anomalías en la documentación presentada dando intervención a la Secretaria de Minería y al Juzgado Federal de la Rioja.

Por orientación del Magistrado se realizaron las diligencias correspondientes del hecho, se secuestró la carga en presunta infracción a la Ley N° 7277 y Art 296 del Código Penal de la Nación Argentina, y el vehículo quedó retenido en resguardo en el predio del depósito judicial del Grupo “Talamuyuna” hasta regularizar situación.

Por otra parte, uniformados de la Sección “Chepes”, en proximidad a la localidad de Chamical, detuvieron la marcha de un automóvil y al requisar el sector del baúl hallaron los restos de un Suri Rhea Pennata y dos quirquinchos (solo uno con vida). De igual manera, controlaron otras dos motocicletas y encontraron nueve quirquinchos faenados. Se labraron las actuaciones correspondientes en infracción a la Ley 22.421 y Ley Provincial Nro 4677 (Flora y Fauna). Gentileza de MinutoUno. M1.-

El primer procedimiento tuvo lugar sobre el kilómetro 434 de la Ruta Nacional N° 38, cuando personal del Grupo “Talamuyuna” inspeccionaron un camión que realizaba el itinerario Villa Mazan (La Rioja) con destino la provincia de Mendoza.