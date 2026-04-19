Rescataron a diez perros pitbull que eran víctimas de maltrato animal

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Diez perros de raza pitbull que se encontraban en paupérrimas condiciones de salud fueron rescatados por supuesto maltrato animal en un domicilio del barrio Mosconi, en la provincia de Salta.

Se trata de dos adultos –macho y hembra– y ocho cachorros, de 15 días, que eran utilizados supuestamente para su reproducción y comercialización en esa zona de la capital.

En este contexto, las autoridades recibieron una denuncia y el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2 del Distrito Centro, intervino en el caso y autorizó a personal policial de la División Canes para que concurriera al inmueble.

Los especialistas trasladaron a los animales al Centro de Adopciones Nicolás Mansilla, dependiente del Municipio de Salta, donde fueron examinados por profesionales de Facultad de Veterinaria de la UCASAL.

Ramos Ossorio pidió al Juzgado de Garantías autorización para la castración del macho y la hembra, mientras que, en el caso de los cachorros, una vez cumplidos los 45 días y las vacunas pertinentes, serán dados en adopción.

Noticias Argentinas.-

Los cachorros tienen 15 días.

Fotografía: Agencia NA (Ministerio Público Fiscal de Salta).-

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