Nicolás Márquez consideró que Adorni es un “mentiroso” y un “inmoral»

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El biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, consideró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es un «mentiroso, y por consecuente un inmoral».

Márquez dialogó con Radio Rivadavia y consignó que el ex vocero presidencial «mintió en reiteradas ocasiones»: «No tiene ninguna necesidad de mentir».

«No tiene nada para aportarle al Gobierno», señaló el escritor, quien agregó que «contamina» el proyecto político de Milei: «Me irrita su permanencia».

En este sentido, afirmó que la permanencia del funcionario en la gestión libertaria genera un “éxodo de votos”.

Confianza para las elecciones 2027

En cuanto al futuro político de La Libertad Avanza, Márquez proyectó un escenario de consolidación de cara a los próximos turnos electorales. Según su visión, el movimiento libertario atraviesa una etapa de institucionalización necesaria para transformar el apoyo popular en una estructura partidaria sólida en todo el país. El entrevistado remarcó que el éxito del proyecto depende de mantener la fidelidad a las ideas de la libertad y de no ceder ante las tentaciones del «gradualismo político» que, a su juicio, condenó a intentos reformistas previos en la historia argentina.

Finalmente, la charla en Radio Rivadavia cerró con una reflexión sobre el impacto de las políticas de ajuste y la percepción de la opinión pública. Márquez consideró que la sociedad mantiene una «reserva de esperanza» significativa porque comprende la gravedad de la crisis de origen.

Con la mirada puesta en las elecciones legislativas del próximo año, el biógrafo vaticinó que el oficialismo logrará una victoria contundente si logra estabilizar la economía, lo cual permitiría acelerar el proceso de transformación profunda que Javier Milei prometió durante la campaña electoral.

Noticias Argentinas.-

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