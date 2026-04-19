Panorama meteorológico durante lunes 20 y martes 21 para Roque Pérez y la zona DC3

Entre la madrugada del lunes y la tarde del martes, un frente cálido afectará la PBA avanzando lentamente de norte a sur, generando a su paso lluvias y tormentas de variada intensidad.

Se espera que durante la madrugada y la mañana del lunes se registren lluvias y tormentas sobre la franja centro y norte de la provincia (zonas DC 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11), avanzando hacia el sur de la PBA (zonas DC 5, 6, 7 y 12) entre la tarde y noche del mismo lunes. Entre la madrugada y la tarde del martes se prevé que continúen las lluvias y tormentas sobre en centro y sur de la provincia (zonas DC 5, 6, 7 y 12), mejorando entre la tarde y la noche de oeste a este.

Aunque aún hay cierta incertidumbre en cuanto a que áreas pueden ser más afectadas, se prevé que durante el evento se puedan desarrollar tormentas localmente fuertes y acumulados de lluvia significativos.

Al momento, los pronósticos indican que los acumulados más altos se pueden registrar dentro de las zonas DC 4, 5 y 11, con valores que pueden alcanzar los 40 a 60 mm, siendo mayores de manera puntual.-

Defensa Civil Roque Pérez

Me gusta esto: Me gusta Cargando...