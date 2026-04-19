Hezbolá prometió represalias ante el incumplimiento de Israel del alto el fuego

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El líder de Hezbolá, Naim Qassem, señaló ayer que el cese al fuego con Israel debe significar un alto total a la agresión, y advirtió que el grupo responderá ante las violaciones israelíes en el sur de Líbano.

«No hay cese al fuego sólo de un lado», expresó Qassem en un comunicado; añadió que los combatientes de Hezbolá «responderán a las violaciones de agresión de la forma que corresponda».

El líder de Hezbolá subrayó cinco pasos clave: poner fin definitivo a las hostilidades en Líbano, la retirada completa de Israel, la liberación de detenidos, el regreso de residentes desplazados y la reconstrucción con ayuda árabe e internacional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano entró en vigor la medianoche del jueves, tras un anuncio previo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las Fuerzas de Defensa de Israel expresaron hoy en un comunicado que, durante el día de ayer, atacaron a milicianos que se acercaban a la «Línea Amarilla», la cual marca el límite norte de la «zona de seguridad» establecida por Israel en el sur de Líbano.

El ejército israelí también comenzó hoy a construir un nuevo sitio militar cerca de la aldea de Kfarchouba, en el sector oriental de la zona fronteriza del sur del Líbano, según testigos y una fuente de seguridad libanesa.

Noticias Argentinas.-

Naim Qassem, líder de Hezbolá.

Foto: Agencia NA (Xinhua).-

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