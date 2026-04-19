Cuatro detenidos en Parque Chacabuco: aprovechaban el corte de los semáforos para robar

Según el parte oficial, el procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Vecinal 7 B, parte de la Policía de la Ciudad, junto con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, tras una serie de denuncias de vecinos que advertían sobre los malvivientes que aprovechaban el corte de los semáforos para asaltar automovilistas.

De acuerdo a las acusaciones, los sospechosos intimidaban a las víctimas con armas blancas para concretar los robos, por lo que se realizó el operativo en la zona de avenida Riestra al 1800.

En ese marco, los efectivos identificaron a los ocupantes del lugar, liberaron el espacio público y secuestraron una masa, dos navajas, siete cuchillos, tres lanzas tumberas, un cortafierro, una tablet, 30 teléfonos celulares, 22 billeteras, un parlante, una balanza de precisión, un detector de billetes, 15 pastillas de ansiolíticos y documentación variada.

Tras la consulta con el Juzgado Criminal y Correccional N°36, a cargo de la Secretaría N°123 de la doctora Seijas, se dispuso la incautación de todos los elementos hallados y la detención de los cuatro implicados.

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