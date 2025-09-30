Triple crimen: los familiares de Brenda se reunieron con el abogado Fernando Burlando

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Los familiares de Brenda Del Castillo, una de las tres víctimas del triple crimen de Florencio Varela, se reunieron durante dos horas con el abogado Fernando Burlando y confirmaron que desde este momento comenzará a ser el patrocinante junto con su equipo de defensores.

Javier Baños, integrante del equipo de Burlando, sostuvo que “Pequeño J no es el único responsable” y que “este delito merece la pena de muerte”.

“No tienen perdón de Dios, este delito merece la pena de muerte”, expuso Baños ante la prensa a la salida del encuentro con los familiares.

En este sentido, sostuvo que no existe “posibilidad de reinserción si hubo tanta maldad” y que una persona que le “cortó los dedos a una chica de 15 años no merece otra resolución de pena”.

Al ser consultado sobre la implicación de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, remarcó que “no es el único responsable” y que se trata de “la punta del iceberg” de un entramado más complejo.

“Hay que actuar hasta las últimas consecuencias”, expuso.

Respecto a la reunión, contó que se realizó en el despacho de Burlando en Puerto Madero, que duró dos horas y se pidió un equipo serio de abogados: “Recién estamos empezando a estudiar el caso. Hay muchos datos para aportar”.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...