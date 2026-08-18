Tras más de un mes, reabre el Paso Cristo Redentor en Mendoza

El Paso Internacional Cristo Redentor de la provincia de Mendoza reabrirá este martes tras permanecer cerrado más de un mes como consecuencia de las intensas nevadas.

A través de un comunicado oficial, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, este martes 18, el miércoles 19 y el jueves 20, únicamente estará habilitada la circulación de Transportes de Carga Terrestre desde Argentina a Chile entre las 9:00 y las 21:00 (8:00 a 20:00 de Chile) del país vecino hasta Guardia Vieja.

En este sentido, aclararon que se les dará prioridad a los camiones que ya están documentados en la playa de estacionamiento del ACI USPALLATA.

Por su parte, el viernes 21 y el sábado 22 se habilitará solamente el tránsito de Transporte de Carga Terrestre de Chile a Argentina desde las 09:00 a 21:00 hrs. Argentina (08:00 a 20:00 hrs. Chile) hasta Uspallata a raíz de que «posteriormente el tránsito es normal (doble circulación)».

Asimismo, sostienen que «las condiciones de seguridad son indispensables, por lo tanto, en coordinación realizada con autoridades provinciales y dada las circunstancias, queda suspendido el turismo interno desde Uspallata, ya que tendrá prioridad la circulación del transporte de carga».

«Oportunamente se comunicará las condiciones de apertura para turismo (vehículos menores, buses, etcétera) para dar transitabilidad segura, como así también, las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades», señaló la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras luego de una reunión efectuada por el Comité del Sistema Cristo Redentor de las Coordinaciones Chilenas y Argentinas.

El paso fronterizo resulta clave para el traslado de cargas en dirección a los puertos del Pacífico y conecta el departamento mendocino de Las Heras con la ciudad chilena de Valparaíso.

Agencia NA.-