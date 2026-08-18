INDEC: trabajadores denuncian un bloqueo al nuevo cálculo de la inflación

El gremio cuestionó que el Ejecutivo mantenga frenada la actualización basada en la encuesta de gastos de los hogares y reclamó estabilidad laboral, mejoras salariales y autonomía presupuestaria para el organismo estadístico.

Los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) denunciaron que el Gobierno mantiene frenada la publicación de la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una nueva metodología.

Según el comunicado difundido por el sector, este jueves se cumplen 184 días desde que el Ejecutivo decidió no publicar esa actualización. Los trabajadores cuestionan particularmente la falta de actualización de los ponderadores utilizados para elaborar el índice, basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018. El gremio sostiene que la decisión busca “maquillar” el impacto real de la inflación y reclama preservar la independencia técnica del organismo encargado de producir las estadísticas oficiales.

El gremio cuestiona el impacto de la metodología sobre el costo de vida

En el documento citado por Infogremiales, los trabajadores vincularon el reclamo metodológico con la evolución del costo de vida. “Con la prohibición de actualización del IPC, el gobierno busca maquillar esta situación. Los servicios y el transporte aumentan fuertemente mes a mes”, señalaron.

El comunicado también cuestiona la eliminación de beneficios vinculados con el transporte y sostiene que la modificación del descuento en el segundo medio de transporte genera un impacto especialmente fuerte sobre quienes viven en zonas periféricas.

Además, los trabajadores afirman que desde octubre de 2025 la inflación interanual viene aumentando y que los salarios del sector privado atraviesan un deterioro.

El comunicado advierte sobre el aumento del pluriempleo

El reclamo también incorpora una crítica a la evolución de los ingresos y del mercado laboral. Según los trabajadores del INDEC, la insuficiencia salarial está llevando a más personas a recurrir al pluriempleo y a las denominadas “changas”.

“ El crecimiento del pluriempleo no puede presentarse como una mejora del mercado laboral o las condiciones de vida de la población: son respuestas a la insuficiencia de los ingresos”, sostuvieron.

El planteo se produce en coincidencia con reclamos realizados por trabajadores de organismos científicos estatales como CNEA, INTI, INTA y CONICET, que cuestionaron el impacto del ajuste sobre sus condiciones laborales.

Los trabajadores denuncian una reducción de la planta del INDEC

El comunicado también advierte sobre la situación interna del organismo estadístico. Los trabajadores sostienen que la reducción de la planta de personal afecta la capacidad del INDEC para producir estadísticas.

“Mes a mes se reduce la planta de trabajadores, lo que impacta en la calidad de las estadísticas del organismo”, señalaron.

A esa situación le suman el bloqueo de la actualización del IPC basada en los ponderadores de la ENGHo 2017/2018 y la falta de avances para comenzar una nueva encuesta de gastos de los hogares.

Reclaman estabilidad laboral y reapertura de paritarias

Los trabajadores plantean que la calidad de las estadísticas públicas también depende de las condiciones laborales de quienes las producen.

“No puede haber estadísticas públicas de calidad” si los trabajadores encargados de elaborarlas se desempeñan con salarios deteriorados, contratos precarios e inestabilidad laboral, sostienen en el documento.

Por ese motivo, el pliego de reclamos incluye el pase a planta permanente con estabilidad inmediata para los trabajadores precarizados y la reapertura urgente de las paritarias.

El objetivo planteado por el sector es que ningún trabajador estatal quede por debajo de la línea de pobreza.

El reclamo también incluye autonomía para el INDEC

Además de las demandas salariales y laborales, la movilización incorpora un reclamo institucional: la autarquía administrativa y la autonomía presupuestaria del INDEC.

Los trabajadores sostienen que la independencia estadística debe garantizarse mediante mecanismos que permitan que las decisiones técnicas se adopten sin condicionamientos políticos.

“No alcanza con hablar de ‘blindar’ al INDEC. La independencia estadística se demuestra en los hechos: las decisiones técnicas deben responder exclusivamente a criterios profesionales y científicos para mejor medir la realidad, sin especulación ni conveniencia política”, concluye el comunicado.

La protesta convocada por los trabajadores del INDEC reúne reclamos vinculados con la metodología del IPC, las condiciones laborales y la autonomía institucional del organismo.

El sector sostiene que la actualización del índice debe avanzar con criterios técnicos y que la situación salarial y contractual de los trabajadores debe ser atendida junto con el funcionamiento general del instituto.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-