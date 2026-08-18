Se desarrolló esta tarde el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, en la plazoleta que lleva su nombre en Roque Pérez.

La ceremonia contó con la presencia del intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; funcionarios municipales; concejales; consejeros escolares; representantes de las fuerzas vivas de la comunidad e integrantes de instituciones educativas.

El acto permitió rendir homenaje a la figura del General José de San Martín, uno de los principales protagonistas de la independencia de Argentina, Chile y Perú, y destacar su legado de compromiso, libertad y soberanía.-