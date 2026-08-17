Escándalo de la hija de Bill Gates: de promesa tecnológica a poder ir presa por fraude

Phoebe Gates enfrenta serias acusaciones por prácticas ilegales en su startup Phia, con un esquema de “cookie stuffing” que podría derivar en penas de hasta 20 años de prisión.

Un grave escándalo salpica al entorno del cofundador de Microsoft. Phoebe Gates, la hija menor de Bill Gates, quedó en el centro de una tormenta judicial y mediática tras ser acusada de orquestar maniobras fraudulentas con su startup Phia.

La joven y su empresa habrían engañado a plataformas de comercio electrónico para cobrar comisiones indebidas, según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La compañía fue acusada de utilizar una práctica de marketing digital conocida como “cookie stuffing”, que podría haberle permitido cobrar comisiones por ventas online que no había generado.

La investigación que destapó el caso señaló que la extensión de Phia podía abrir pestañas en segundo plano durante el proceso de compra e insertar su propio código de afiliado, desplazando la atribución de otros sitios o plataformas.

¿Qué es el “cookie stuffing”?

El sistema de afiliados permite que una plataforma, sitio web o creador reciba una comisión cuando realmente deriva a un cliente hacia una tienda.

El “cookie stuffing” consiste, en cambio, en colocar o modificar una cookie de seguimiento sin que exista una interacción válida del usuario. De esa manera, una empresa puede terminar recibiendo el crédito por una compra que en realidad fue generada por otra fuente.

En el caso de Phia, investigadores y especialistas encontraron indicios de que la extensión podía insertar automáticamente códigos de afiliación durante el checkout.

¿Phoebe Gates puede ir presa?

La posibilidad de una condena penal fue mencionada debido a que determinadas maniobras de este tipo podrían ser investigadas bajo figuras de fraude electrónico federal en Estados Unidos, cuya pena máxima legal puede alcanzar los 20 años de prisión.

Sin embargo, esto no significa que Phoebe Gates haya sido acusada o condenada a prisión. Expertos legales citados por medios estadounidenses consideran que para llegar a una condena penal debería demostrarse, entre otros elementos, que existió conocimiento e intención de cometer un fraude. Por ahora, el escenario también contempla posibles reclamos civiles, sanciones económicas y restitución de fondos.

Agencia NA.-