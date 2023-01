Tras la crítica de Ishii a los planes sociales, Grabois salió al cruce y le recordó una polémica frase

El dirigente social de MTS disparó contra el intendente de José C. Paz y advirtió: “Sean más cuidadosos cuando estigmatizan a los humildes”.

Por Manuel Casado.

La disputa por el manejo de los planes volvió a tensionar a los sectores que confluyen dentro del Frente de Todos (FdT). Quien se manifestó ahora fue el dirigente social titular del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTS) y del Frente Patria Grande, Juan Grabois, que cruzó al jefe municipal de José C. Paz, Mario Ishii, por sus comentarios en rechazo a los beneficiarios de programas sociales del Estado.

“A algunos les molesta la organización comunitaria y no consiguen tantos soldaditos para para regentear pasillos ni choferes para repartir falopa”, arremetió Grabois en Twitter, donde le recordó al mandatario del distrito bonaerense un video de julio de 2020 donde se lo ve decirles a empleados de su municipio “cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir”.

El dirigente social, cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también agregó: “Si quieren que sea más cuidadoso con lo que digo a los gobernantes, sean más cuidadosos cuando estigmatizan a los humildes”. En las últimas horas, Ishii se había jactado de haber “bajado en José C. Paz el 60% de los comedores porque ya no los necesitamos” y afirmó que “la constructora municipal no consigue albañiles”.

“No quieren laburar y encima, cortan y piden más beneficios de los que ya tienen”, afirmó el intendente de uno de los bastiones peronistas del Conurbano, que –además– añadió que “la gente consigue trabajo, solo hay que dejar de ser parásito, hay que ponerse a laburar es la única forma de salir”. Y cerró: “Falta mano de obra porque no se consigue gente por los planes sociales; en el norte no pueden cosechar, tampoco en Mendoza y San Juan”.

El martes al mediodía Mario Ishii se mostró en su distrito junto al presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quienes presentaron una obra para terminar un hospital en José C. Paz “con recursos del Estado nacional” provenientes de la coparticipación en medio de la tensión por el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema tras el fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires.

El cruce de Grabois a Ishii, por otro lado, también se dio tras el anuncio de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que determinó la suspensión de 154.441 planes Potenciar Trabajo, lo que equivale alrededor del 12% de los beneficiarios de uno de los principales programas sociales, en el que la mitad son de la provincia de Buenos Aires, lo que causó principalmente el rechazo de los movimientos sociales no alineados con el oficialismo.