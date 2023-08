Tras ganar la PASO, la intendenta de Cañuelas (UP) salió al rescate de caballos en riesgo

Las PASO del domingo no ofrecieron mayores problemas para la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi (Unión por la Patria), quien salió airosa del compromiso electoral con un claro triunfo sobre Juntos por el Cambio. La jefa comunal peronista obtuvo el 39,34% de los votos (12.376) contra el 30,97 por ciento (9.597) que cosecharon los dos postulantes de Juntos por el Cambio. Terminado el acto electoral, la alcaldesa retomó el ritmo habitual de su gestión, encontrándose con un problema “rural” que decidió tomar entre sus manos para buscar una solución. La propia Fassi aseguró que “en las redes sociales, varios usuarios me hicieron llegar la noticia de que 60 caballos necesitaban ser trasladados y atendidos de manera urgente. El dueño tenía a los animales en estado de abandono dentro de un predio, sin agua ni comida”. “Para quienes integramos esta gestión de gobierno, el cuidado de los animales es responsabilidad de todos y nuestro compromiso es continuar acompañando la gran tarea que realizan ONGs e instituciones como Santuario Jaulas Vacías”, refirió. Finalmente, llevó tranquilidad y aseguro que los equinos “se encuentran en un lugar seguro y recibirán la atención necesaria. “Quiero agradecer el compromiso de todos los usuarios y usuarias que me escribieron para darme a conocer esta noticia y a todos los que trabajaron para que los caballos estén a resguardo”, finalizó.