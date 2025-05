Tras el triunfo de LLA, aseguran que «es positivo» para los mercados y el dólar «va a seguir tranquilo»

Distintos economistas coincidieron en que el triunfo electoral en los comicios porteños trajo buenos resultados.

Nota de Galo Gómez Frangella, redactor de Economía y Política. Noticias Argentinas.-

Los economistas Camilo Tiscornia, Sebastián Menescaldi y Marcelo Elizondo coincidieron en señalar que el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas en la Ciudad fue «positivo» para los mercados y prevén que el dólar «va a seguir tranquilo».

La victoria del candidato del oficialismo, el vocero Manuel Adorni, fue tomado de buena manera en el inicio de los mercados durante esta semana.

Imponiéndose por encima de Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires) y dejando atrás, con el doble de diferencia, a Silvia Lospennato (PRO), durante la semana los mercados reaccionaron de manera positiva, a pesar de la caída que sufrió Wall Street.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas , Tiscornia (director de C&T Asesores Económicos), Menescaldi (director de EcoGo) y Elizondo (Consultora DNI) coincidieron en remarcar que la victoria oficialista fue «positiva» para los mercados, y que el dólar se mantendrá «tranquilo».

«El resultado de la elección fue positivo, los mercados están reaccionando a eso», indicó Tiscornia.

Agregó, además, que la performance del Gobierno fue «mejor de la esperada».

Menescaldi, por su parte, indicó que la victoria del pasado 18 de mayo «le asegura mayor gobernabilidad» al presidente Javier Milei y por eso puede imponer un «mayor esquema económico».

Elizondo manifestó que se acumulan «noticias favorables» para el mercado, donde nombró la salida del cepo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la victoria en CABA.

«Van a seguir bien», precisó el economista y añadió: «En líneas generales, el Gobierno va bien orientado: mantiene equilibrio fiscal y tiene una política monetaria restrictiva».

Sin embargo, aseguraron que no ven con buenos ojos que el modelo económico sea replicado en la Legislatura porteña, debido a la composición de la Cámara y el número de concejales libertarios.

El director de C&T sostuvo que, con la nueva composición «no le va a permitir hacer demasiado».

En la misma línea, Elizondo aclaró que al no tener el Ejecutivo no va a poder instaurar el modelo económico: «El Gobierno no puede instaurarlo, solamente tiene algunos legisladores. Puede ser que impulse algunos proyectos «.

De cara al próximo desafío para el partido de Milei, en las elecciones de diputados y senadores nacionales de octubre, Tiscornia indicó que la agenda económica del Gobierno va a avanzar si «se fortalece» en los próximos comicios: «Todo esto genera mucha expectativa».

«Da la sensación de que el Gobierno puede llegar más fortalecido a octubre. Puede capturar gente del PRO y votos de ese partido», aseguró.

Otro punto que remarcó el economista de C&T fue que «va a ser importante» el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y el detalle de «cuán fuerte esté, qué ventaja le saque al kirchnerismo y cuántos senadores y diputados pueda conseguir».

Por su parte, Menescaldi afirmó que «va a profundizar» el modelo económico si gana en octubre.

«Va a mejorar la gobernabilidad, se confirma el cambio de régimen y se acelerarían las inversiones y el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones)», evaluó.

Sin embargo, remarcó lo que pasaría en caso de que al Gobierno le vaya mal: «Si pierde, se generaría un lindo golpe y ajuste negativo en el mercado».

Por último, Elizondo coincidió con Tiscornia y manifestó que la administración libertaria «está bien parada, con muchas posibilidades de un muy buen resultado electoral».

«La economía es lo más importante» , sentenció el economista.

Noticias Argentinas.- Foto NA de archivo.-

