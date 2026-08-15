Buenos Aires, 15 agosto (NA) – Bettina Angeletti volvió a mostrarse públicamente después del escándalo que involucró a su esposo, Manuel Adorni, y que terminó con la renuncia del exjefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei.

La especialista en coaching ontológico reapareció en un evento empresarial y compartió en sus redes sociales imágenes y reflexiones sobre liderazgo, inteligencia artificial y el futuro de las organizaciones.

Angeletti participó del XII Congreso Argentino de Recursos Humanos, una jornada dedicada al impacto de la tecnología en el mundo laboral. Bajo el lema “La tecnología ya decidió el futuro organizacional”, la esposa de Adorni publicó una reflexión en la que puso el foco en el vínculo entre innovación y gestión de personas.

“El desafío no está solamente en incorporar nuevas herramientas, sino en decidir qué hacemos con lo humano en este nuevo escenario”, escribió.

Su aparición se produjo poco después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, cargo al que había llegado luego de desempeñarse como vocero presidencial desde el inicio de la gestión de Milei.

El funcionario presentó su renuncia el 27 de junio, después de varios meses atravesados por denuncias, cuestionamientos y una investigación judicial sobre su patrimonio.

Uno de los episodios que puso a la pareja en el centro de la escena fue el viaje de Angeletti a Nueva York junto a Adorni durante una gira oficial. El caso derivó en una denuncia judicial por la inclusión de la mujer en la comitiva. Sin embargo, esa investigación específica fue archivada posteriormente por el juez Daniel Rafecas, luego de que la fiscal Alejandra Mángano considerara que su presencia no había generado gastos adicionales para el Estado.

En paralelo, la actividad profesional de Angeletti también quedó bajo la lupa. La consultora +BE, dedicada a servicios de coaching para directivos, fue mencionada en una denuncia que planteó posibles conflictos de intereses y vinculaciones comerciales con empresas relacionadas con el Estado. La presentación recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.

En medio de ese contexto, Angeletti volvió ahora a poner el foco públicamente en su actividad profesional. En su publicación sobre el Congreso de Recursos Humanos destacó tres conceptosque, según planteó, surgieron como principales aprendizajes de la jornada.

“La cultura se construye en las decisiones y comportamientos cotidianos”, señaló, al plantear que las organizaciones deberán definir qué tareas pueden ser delegadas a la inteligencia artificial y cuáles necesitan preservar como “profundamente humanas”.

También se refirió al rol de los líderes y sostuvo que liderar implica alcanzar resultados “sin perder de vista a las personas”. En ese sentido, remarcó la importancia de “la empatía, la presencia y los vínculos auténticos” para la construcción de equipos.

El tercer eje de su reflexión estuvo vinculado con la retención del talento. Angeletti planteó que las empresas deberían dejar de preguntarse solamente cómo conservar a sus trabajadores y comenzar a analizar “qué valor estamos creando para que las personas quieran seguir siendo parte” de una organización.

“Porque la tecnología puede transformar la manera en que trabajamos, pero son las personas las que siguen dando sentido a las organizaciones”, concluyó.

La reaparición pública de Angeletti se produjo así en un ámbito ligado directamente con su actividad profesional, mientras su esposo continúa fuera de la estructura del Gobierno nacional tras su renuncia a la Jefatura de Gabinete.

Adorni había dejado el cargo luego de meses de cuestionamientos y denuncias, aunque en su carta de renuncia rechazó las acusaciones y sostuvo que había sido víctima de “interminables ataques mediáticos”.

Agencia NA.-