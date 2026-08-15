Roque Pérez participó de una nueva jornada de trabajo de la Región Sanitaria X

El Municipio de Roque Pérez, a través de la directora del Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo, Dra. Micaela Rebón, participó de una nueva jornada de trabajo junto a representantes de los distritos que integran la Región Sanitaria X.

Durante el encuentro se abordaron distintas herramientas y políticas destinadas a fortalecer la salud pública y mejorar el acceso a las prestaciones sanitarias en los municipios de la región.

Entre los principales temas tratados se destacó el acceso a la cobertura de Medicamentos Bonaerenses, con especial énfasis en la carga de información en el sistema de intranet para garantizar una gestión efectiva de las prestaciones.

También se analizó la implementación del sistema SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada). En este sentido, el 90% de los distritos que integran la Región Sanitaria X ya se encuentra facturando mediante este sistema, favoreciendo una administración más eficiente de los recursos destinados a la salud pública.

Asimismo, se presentaron avances en el Plan Quinquenal y en la implementación de la política provincial de Atención Primaria de la Salud (APS). En los 10 distritos que conforman la región se avanzó en la conformación de Mesas Intersectoriales, destinadas a fortalecer el abordaje de las distintas líneas de cuidado y las necesidades de cada comunidad.

Durante la jornada también se resaltó la importancia de la articulación entre los distintos niveles de gobierno y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para generar respuestas ante las demandas sanitarias de cada distrito.

La directora de Región Sanitaria X, Carolina Di Napoli, destacó la articulación permanente con el Ministerio de Salud y el trabajo coordinado con los municipios, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Axel Kicillof para el fortalecimiento de la salud pública.

La participación de Roque Pérez en estos espacios permite consolidar el intercambio de experiencias, la planificación conjunta y el trabajo articulado entre los distritos que integran la Región Sanitaria X.-