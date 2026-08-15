15/08/2026

Roque Pérez fue sede de una reunión de trabajo sobre los Juegos Bonaerenses

zampi08 45 minutos atrás

 

Este viernes 14 de agosto, en el Predio del Bicentenario, el intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto al director de Deportes y Recreación, Horacio Tossi, recibieron al subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, además de intendentes y funcionarios de diferentes municipios.

Durante el encuentro se abordó principalmente la situación de los Juegos Bonaerenses y distintos aspectos vinculados a la continuidad y el desarrollo de esta importante competencia provincial.

El intendente municipal, Maximiliano Sciaini, destacó la importancia de que Roque Pérez haya sido sede de esta reunión y del intercambio entre los distintos representantes municipales y provinciales.

Por su parte, el director de Deportes y Recreación, Horacio Tossi, resaltó el trabajo articulado entre los diferentes niveles de gobierno, con el objetivo de continuar acompañando a quienes participan de las distintas instancias de los Juegos Bonaerenses.

El subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, agradeció la invitación y destacó el diálogo mantenido durante el encuentro, manifestando su predisposición para escuchar los planteos de los municipios y avanzar en soluciones que permitan sostener y fortalecer una competencia de gran importancia para jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y toda la comunidad deportiva.

El encuentro permitió fortalecer el diálogo institucional y el trabajo conjunto, con el objetivo de brindar previsibilidad y acompañamiento a las y los deportistas del distrito, favoreciendo su participación y representación en los Juegos Bonaerenses.

Desde el Municipio de Roque Pérez se reafirma el compromiso con el deporte y la cultura como herramientas fundamentales para el desarrollo integral de las personas y para la construcción de una comunidad con mayores oportunidades.-

 


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más historias

FARMACIA DE TURNO DEL SÁBADO 15 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ZAMPELUNGHE

2 horas atrás zampi08

Golpe al narcotráfico: desarticularon una banda en Rosario

3 horas atrás zampi08

El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe cayó 2,3% en junio

4 horas atrás zampi08

Te pueden interesar

Roque Pérez fue sede de una reunión de trabajo sobre los Juegos Bonaerenses

45 minutos atrás zampi08

FARMACIA DE TURNO DEL SÁBADO 15 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ZAMPELUNGHE

2 horas atrás zampi08

Golpe al narcotráfico: desarticularon una banda en Rosario

3 horas atrás zampi08

El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe cayó 2,3% en junio

4 horas atrás zampi08