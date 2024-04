Traniela, la primera piloto trans de la Argentina se pone al frente de la resistencia por Aerolíneas Argentinas

Mientras que los gremios aeronáuticos se ponen en alerta ante un posible vaciamiento de la empresa, la comandante expresó su malestar por la pérdida de rutas muy valiosas que se cerrarán en agosto.

Hay un hecho que produjo un antes y un después entre los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y la nueva conducción que responde a la administración de Javier Milei.

La pérdida de la ruta de Aerolíneas a Nueva York. La línea aérea de bandera dejará de volar entre Buenos Aires y Nueva York a partir de agosto próximo, informaron fuentes vinculadas a la empresa.

Además, señalaron que “con el objetivo de aumentar la productividad de su flota en los destinos de mayor rentabilidad, Aerolíneas suspenderá la ruta EZE-JFK a partir del 10 de agosto” y agregaron que “esta modificación permitirá aumentar a dos vuelos diarios la oferta a Miami y a Madrid, además de liberar recursos para aumentar frecuencias al Caribe”.

Luego de conocerse esta decisión los principales sindicatos aeronáuticos se unieron para denunciar un proceso de vaciamiento de Aerolíneas.

Los sindicatos aeronáuticos APA, APLA, APTA y UPSA denuncian que la reciente cancelación de la ruta de Aerolíneas Argentinas hacia Nueva York es parte del plan contra “la línea de bandera” del Gobierno de Javier Milei.

Pero, también, sirvió para que emerja un nuevo liderazgo simbólico entre los trabajadores de la empresa encabezado por Traniela Carle Campolieto, que hace un año protagonizó un hito en la aviación nacional al convertirse en la primera mujer trans pilota del país y, en consecuencia, la primera en comandar un vuelo, integrando la tripulación del Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas.

Traniela fue de las primeras en reaccionar con indignación en chats que circularon entre grupos de whats app de trabajadores de la empresa y cosechó una gran cantidad de adhesiones por sus sentidas palabras.

“Estoy realmente muy preocupada con esta decisión del levantamiento de la ruta a Nueva York. Me gustaría ver los números porque siempre dependemos de decisiones que no sabemos, no conocemos los números de las rutas y nosotros vamos a estos destinos permanentemente. Entonces, me gustaría saber cuál es el motivo del levantamiento y dónde están los números porque nunca nos muestran los números”, explicó la piloto.

Traniela tiene muchos años de experiencia en la compañía. Tiene 49 años y comenzó su carrera hace 24 años. Antes de desempeñarse en vuelos comerciales en Aerolíneas y Austral, fue pilota del Ejército Argentino, llegando a alcanzar el grado de subteniente.

Por el futuro de la empresa aeronáutica donde se desempeña, se mostró muy preocupada, y se cuestionó, “Yo me pregunto, colegas, ¿cómo es posible que en el año 2024 estemos cancelando rutas, levantando rutas por falta de ganancia de la ruta cuando en el mundo hay más pasajeros para transportar? Hay otras compañías que hacen Buenos Aires, Nueva York y tuvieron que poner otro vuelo más, ¿ cómo es posible que nosotros lo tengamos que levantar?»

«Me hago muchas preguntas el día del levantamiento de la ruta, pero me gustaría tener los números, me gustaría que desde APLA consigamos los números y le pidamos al ejecutivo de la compañía que deje la ruta como está, que revea los números porque afecta directamente a nuestra fuente de empleo”, expresó.

La comandante que posee cerca de 14.000 horas de vuelo y transportó a miles de pasajeros, se puso al frente del reclamo, “…y lo digo yo y me hago cargo, soy Traniela Campolieto, porque siempre hacen la misma maniobra con nosotros. Al final, la ruta la termina haciendo otra compañía y nosotros nos quedamos mirando en tierra”.

Nota de ANTONIO D’ERAMO, gentileza de Noticias Argentinas.-