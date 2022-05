Trabajadores de la ex Criave se autoconvocaron en plaza Martelli para las 20:30 horas de hoy

Parte de los trabajadores de la ex Criave, se autoconvocaron para las 20:30 horas de hoy, a reunirse en la plaza Vicente Martelli para dialogar entre todos sobre los pasos a seguir. La convocatoria se realizó a través de las redes sociales (ver en notas anteriores).

Debemos destacar que de a poco, algunos trabajadores de la empresa mencionada, nos informaron que muchas de las cosas que Yonatán Severini dijo en el Concejo Deliberante, son ciertas. De todos modos, Severini no concurrirá esta noche a la convocatoria, para no ser el centro nuevamente de críticas e incluso de amenazas. Y en momentos en que se habla de que la lista de despedidos anterior ya no correría y se estaría intentando la continuidad de más trabajadores, algunos deberán agradecer a Severini y a quienes concurrieron al HCD la primera vez a manifestarse contra los despidos, gracias a ellos, algunos conservarán sus trabajos.-