TRABAJADORES DE AVÍCOLA CRIAVE TOMAN PLANTA Y CORTAN RUTA NACIONAL 205 RECLAMANDO SUELDOS

Desde que la empresa era Avícola Roque Pérez, hace ya varios años, que los empresarios tienen problemas para abonar los sueldos y cargas sociales a los trabajadores.

Luego la firma Eco de las Aves S.A., conocida como Criave, se hizo cargo de la planta de faena de pollos y del molino de la empresa. Y hace varios meses los trabajadores de Criave vienen teniendo serios inconvenientes para cobrar sus sueldos.

Semanas atrás, los empresarios dijeron que les habían robado en Capital Federal, la plata que venía para los sueldos, y les prometieron igual que les darían los 7000 pesos de una de las quincenas de abril, pero solo les habrían abonado 2000 pesos.

Desde el viernes, decenas de trabajadores esperan recibir su dinero, para poder pagar alquileres, comer y pagar servicios, entre otros gastos y quieren el dinero por el cual han trabajado.

Por tal motivo, el sábado 19 de mayo, tomaron de manera pacífica la planta de faena y el molino, esperando novedades respecto de sus sueldos del mes de abril.

Toda la comunidad de Roque Pérez los apoya y sabe de sus reclamos y los dueños de la empresa, la familia Peréa, no aparecen.

Cabe destacar que a las 16:30 horas del sábado hubo una concentración de gente, que había sido convocada para apoyar a los trabajadores.

De acuerdo a las informaciones suministradas por los empleados, están haciendo guardia para que no saquen nada de la empresa, tanto en la planta de faena de pollos (ubicada en Avenida Sarmiento), como en el Acceso Pedro Gutiérrez, en donde funciona el molino de Criave y en donde los trabajadores han detenido a algunos camiones que pretendían salir del molino cargados.

Hacen guardias para que la empresa no se lleve todo y seguirán a la espera del cobro de sus sueldos y de una solución rápida antes esta situación extremadamente caótica.

Por la noche de ayer sábado, los trabajadores montaron guardias para evitar que se lleven cosas y camiones de la empresa.

Además hay una notable presencia policial, aunque los reclamos son totalmente pacíficos.

Desde esta mañana, trabajadores de Criave, se dirigieron a la Ruta Nacional 205 en donde reclaman por sus sueldos. Por momentos cortan la ruta para informarles a los que transitan por ella, el conflicto por el cual están luchando.

Cabe destacar que todos los políticos locales concurrieron a brindarle su apoyo y que días atrás el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich estuvo presente en la planta para tratar de solucionar el tema, cosa que hasta la fecha no ha tenido resultados.-

