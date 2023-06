Tensión con el sciolismo por el reglamento para integrar las listas: el kirchnerismo advierte que es un «tema terminado»

A días de la inscripción de la alianza Unión por la Patria, las discusiones en el oficialismo volvieron elevarse en torno al reglamento interno que fija el reparto de los lugares para integrar las listas bonaerenses, dado que desde el sciolismo advierten que «en el borrador que circula no se respetó lo acordado» mientras que el kirchnerismo asegura que es un «tema terminado».

«El reglamente fue firmado ayer por todos los sectores, incluido el sciolismo. Tema terminado», subrayaron a Noticias Argentinas altas fuentes del Kirchnerismo, mientras que desde el entorno del precandidato presidencial afirman que «nunca se tuvo acceso a ese documento sino tan solo a un borrador que no refleja lo acordado».

Desde el espacio que promueve la candidatura presidencial de Daniel Scioli y de Victoria Tolosa Paz a la gobernación bonaerense explicaron a NA que «la tensión está en que se había acordado integración a partir del cuarto lugar, tal como a nivel nacional,

pero en el artículo 6 del borrador que circula dice desde el séptimo lugar».

«No refleja lo que se acordó. Esto lo que hace es anular a las minorías al no integrarlas. Lo que pedimos es que se respete lo que se acordó a nivel nacional que es integración desde el cuarto lugar», precisaron desde el sciolismo.

En ese marco, las fuentes consultadas indicaron que «la negociación sigue abierta hasta el 19 de junio» y argumentaron: «Estamos buscando mayor amplitud y participación. Según lo que dice el borrador que está circulando, porque nunca tuvimos acceso al documento final, se deja afuera representación en todos los distritos».

«Lo que se plantea no es integración sino que el que tiene la mayoría se lleva todo. Queremos creer que fue un error y no mala voluntad. No se entiende por qué no siguen las reglas históricas», puntualizaron.

Por la mañana, Tolosa Paz aseguró que se encuentra «en diálogo» con el presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Máximo Kirchner, además de precisar que su espacio propone «lo que ya está escrito y que funcionó muy bien con el Frente de Todos, con los mismos pisos y la misma distribución histórica para las minorías».

«Nos encontramos en la Junta Provincial con un artículo que reza que empiezan a repartirse los concejales desde el séptimo lugar. Entiendo que fue una confusión y estamos trabajando para que de acá al 19 esto no ocurra, porque se estaría violando el principio constitucional de representación de las minorías de nuestra Constitución», enfatizó la dirigente platense.

Además, Tolosa Paz dejó en claro que esta discusión interna del reglamento alcanza a los intendentes «que vienen diciendo que quieren trabajar con las dos listas» de precandidatos a la gobernación bonaerense.

«Ellos quieren jugar con la Y griega, con los dos candidatos a Presidente y a la Gobernación, pero hay un impedimento hasta ahora verbal que no está escrito en el reglamento», agregó.

Ante la consulta de NA, desde las intendencias cercanas al kirchnerismo afirmaron que jugarán con el precandidato bonaerense

que señale la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En tanto, desde los distritos «independientes» plantean contar con la posibilidad de acompañar las dos listas que presente Unión por la Patria.

Escrito por Marina Devita. NA – Buenos Aires, Argentina.-