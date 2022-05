LG lanzó al mercado su teléfono modular G5, en febrero de 2016. Es original en su diseño ya que permite añadir accesorios desde la parte inferior del equipo, como un amplificador de sonido y una batería extra que además suma un botón físico para la cámara. Todo daba a pensar que se sumarían más accesorios al equipo pero no fue así. El próximo modelo, el LG G6, no tiene diseño modular y todo parece indicar que, al menos por el momento, la empresa no tienen pensado sacar nuevos teléfonos modulares.