TECNOSEC + DRONExpo: el mayor evento global de tecnologías de seguridad, inteligencia y drones

La II edición de TECNOSEC, feria de altas tecnologías policiales, de inteligencia y seguridad, abordará un amplio espectro de soluciones innovadoras. Así pues, se tratarán materias como la biometría y los avatares, dentro del parámetro de la identidad digital, cuya relevancia no solo recae en la perspectiva operativa para el control fronterizo, sino también en el enfoque de interoperabilidad entre los diversos organismos nacionales y europeos.

Asimismo, otro asunto a destacar es el tratamiento de la ciberseguridad, bajo el espectro de la protección y monitorización de redes y sistemas de información, así como la detección de contenidos criminales y terroristas digitales.

Del mismo modo, se tratará la protección para la seguridad física y lógica de las infraestructuras críticas, que desempeñan el deber de velar por la seguridad ciudadana y el correcto desarrollo de las sociedades coexistentes.

Además, en esta era de la movilidad, la conectividad es protagonista entre el amplio perfil de contenidos que se abordarán en el Congreso, con la evolución del 5G en escenarios operativos, así como la inteligencia artificial aplicada a la gestión de imágenes, y las nuevas tecnologías disruptivas forenses en policía científica y criminalística.

Simultáneamente y en el mismo espacio se celebra DRONExpo, la Feria de Plataformas y Aplicaciones para Sistemas No Tripulados, donde se tratarán materias como los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial en drones, aplicada a diversas operaciones como vigilancia, inspección y agricultura de precisión, entre otros. Asimismo, también será protagonista la movilidad aérea urbana, el nuevo paradigma del transporte aéreo urbano de mercancías y pasajeros, con su naciente marco normativo y sus soluciones tecnológicas en plataformas, gestión e infraestructuras. Del mismo modo, la evolución de los sistemas anti-dron, también ocupará relevancia en la agenda, atendiendo a cómo estos dispositivos contribuyen a la protección de cualquier perímetro, infraestructura o evento susceptible de un uso ilícito o inconsciente de los drones.

En definitiva, TECNOSEC + DRONExpo es el escenario global de referencia en materia seguridad e inteligencia, drones y antidrones, que reúne a los agentes y decisores del sector. El evento está diseñado para establecer redes de colaboración entre ellos, mostrar nuevos proyectos y soluciones tecnológicas, compartir conocimiento y predecir las tendencias futuras del sector.

La Feria tendrá lugar durante los días 26 y 27 de abril en el Pabellón de Cristal de Madrid y será inaugurada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.

Expondrán en el evento más de 100 empresas con soluciones disruptivas de diversas áreas tecnológicas y que contribuyen con desarrollos para la operativa policial, de seguridad, drones y antidrones.

El evento dispone de numerosos apoyos institucionales, Cuerpos de Seguridad del Estado y organismos usuarios de altas tecnologías de diferentes departamentos ministeriales.

Nota gentileza: revistaseguridad360.-

Imagen: Drone fly in the read the licence plates’ prefixes.-