Tal como adelantamos, están oficializadas las siete listas en Roque Pérez que competirán en septiembre

El sábado adelantábamos que la Junta Electoral habría oficializado las siete (7) listas que competirán en el distrito de Roque Pérez. Aún existía cierta incertidumbre respecto a esto, ya que una de las listas habría sido cuestionada.

El fin de semana tuvimos la confirmación oficial que están en carrera las siete (7) listas y que están autorizadas por la Junta Nacional Electoral, por lo cual ya no hay más dudas. Todas las listas que se presentaron con sus candidatos para competir en las elecciones del domingo 7 de septiembre, están en condiciones de competir. Una noticia positiva por el bien de la Democracia.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...