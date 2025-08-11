El último año,16.000 kioscos tuvieron que cerrar por la situación económica

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La postal cotidiana del kiosco en la esquina se empieza a desdibujar. En los últimos doce meses, Argentina perdió 16.000 kioscos, lo que llevó el total de negocios activos a menos de 100.000 en todo el país. Así lo confirmó Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), quien habló con Radio Rivadavia sobre el delicado escenario del sector.

“El kiosco es como la postal de una ciudad, de un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión que se está viviendo desde hace tiempo”, describió Acuña.

Competencia desleal y caída del consumo

Acuña identificó como una de las principales amenazas la expansión de nuevas formas de venta de productos típicos de kiosco en lugares como farmacias, supermercados chinos o verdulerías.

“No están reguladas. Además, productos que antes se encontraban solo en un kiosco, hoy los ves en farmacias con golosinas, supermercados chinos con cigarrillos o verdulerías con heladeras que venden bebidas”, explicó.

Esta competencia directa, sumada al fuerte retroceso del consumo, afectó seriamente la rentabilidad de los comercios tradicionales.

Menos de 100.000 kioscos en pie

Durante una reunión con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), UKRA obtuvo datos que confirman la magnitud del problema.

“Preguntamos cuántas razones sociales de kioscos activas había y nos dijeron que éramos 96.000. Por primera vez somos menos de 100.000 kioscos”, reveló Acuña.

Esa cifra representa un retroceso de más de 14% en solo un año, con un promedio de más de 40 cierres diarios.

Ventas en baja y cambio de hábitos

El declive en las ventas también fue significativo. Acuña señaló que el volumen cayó un 40% en dos años.

“Se vende menos, mucho menos. No hay plata. La gente se pasa a segundas marcas, compra cigarrillos más baratos”, indicó.

En el caso de las bebidas, la caída fue aún más marcada durante el verano, con una baja estimada entre el 30% y 35%.

Costos crecientes y presión por el dólar

El panorama se complica con los costos operativos, especialmente en zonas donde los alquileres y sueldos son más altos.

“Un alfajor triple promedio está en 1.500 pesos, pero en algunos lugares, por alquileres más caros o empleados, los costos suben”, dijo Acuña.

En relación con la cotización del dólar, el representante de UKRA señaló que su impacto se refleja de manera directa en los precios.

“Pasa lo mismo que cada vez que hay una elección. En el segundo semestre, se viene una disparada de precios. Esté quien esté, con cualquier color político, siempre hay especulación, el dólar se dispara y los precios aumentan”, concluyó.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

