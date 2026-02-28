Suben otra vez los impuestos a los Combustibles Líquidos y el impacto se traslada al surtidor

El gobierno de Javier Milei avanzó este viernes en una nueva suba de los Impuestosn a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono y se espera que las petroleras trasladen su impacto de manera inmediata a los precios que se pagan en surtidor. Así quedó plasmado en el Decreto 116/2026 publicados hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Allí el gobierno libertario resolvió volver a diferir parcialmente la suba con el propósito de licuar el impacto sobre el índice de inflación. Así se difirió parcialmente los remanentes de subas pendientes y se postergó en su totalidad los aumentos vinculados al último trimestre del año pasado. Es que se trata de impuestos que por ley deben actualizarse trimestralmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tomando como base las variaciones acumuladas desde enero de 2018. Sin embargo, con el propósito de morigerar el impacto de estas subas en la inflación se vienen difiriendo actualizaciones y desdoblando las subas en varios meses. Entre los considerandos de la medida advierten que de esta manera se busca "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", evitando un impacto brusco en los precios de los combustibles y, por extensión, en la inflación. De este modo, entre el 1° y el 31 de marzo de 2026, las naftas sin plomo y la nafta virgen tendrán un incremento de 17,385 pesos por litro en concepto de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y de 1,065 pesos por litro en el Impuesto al Dióxido de Carbono. En el caso del gasoil, el aumento será de 14,884 pesos por litro en el impuesto general a los combustibles líquidos, más 1,696 pesos correspondientes al tributo al dióxido de carbono. A ello se suma el tratamiento diferencial previsto en el inciso d) del artículo 7° de la ley, que implica un incremento adicional de 8,059 pesos por litro para determinadas zonas del país. Ese esquema diferencial alcanza al consumo en el área de influencia conformada por las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe en Mendoza. Allí rige históricamente un tratamiento impositivo particular para el gasoil, con el objetivo de compensar asimetrías logísticas y productivas. El decreto también establece que el incremento total remanente de las actualizaciones correspondientes a 2024 y 2025 comenzará a regir para naftas y gasoil a partir del 1° de abril de 2026. Gentileza de MinutoUno.- Foto www.rpereznet.com.ar Así se difirió parcialmente los remanentes de subas pendientes y se postergó en su totalidad los aumentos vinculados al último trimestre del año pasado.

