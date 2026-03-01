Tensión oficial por las billeteras virtuales

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La compañía argentina Mercado Libre informó un balance con cifras récord de ingresos y expansión regional, impulsada por el crecimiento del comercio electrónico y el fuerte desempeño de su brazo financiero. Sin embargo, pese a los números positivos, el mercado reaccionó con cautela y la acción sufrió una marcada caída tras la presentación de resultados.

El informe mostró un incremento sostenido en facturación y en volumen de operaciones procesadas, con especial protagonismo del negocio fintech. La unidad de pagos digitales, a través de Mercado Pago, continúa ampliando su base de usuarios y consolidando su presencia en créditos, inversiones y cobros con código QR. Aun así, los inversores pusieron el foco en la rentabilidad y en los costos crecientes vinculados a la expansión logística y al financiamiento.

En paralelo, el escenario local sumó incertidumbre. El Gobierno de Javier Milei avanzó con mayores controles sobre los movimientos registrados en billeteras virtuales, especialmente en lo que respecta a la recategorización de monotributistas. La medida generó inquietud entre pequeños comerciantes y trabajadores independientes que utilizan plataformas digitales para cobrar sus servicios.

El cruce entre crecimiento corporativo y presión regulatoria configura un panorama complejo para el ecosistema fintech. Mientras la empresa exhibe números históricos y refuerza su liderazgo regional, el contexto político y fiscal argentino introduce un factor de riesgo que impacta tanto en la operatoria local como en la percepción de los mercados internacionales.

Así, el contraste quedó expuesto: resultados récord en los balances y turbulencia en la bolsa, en medio de una disputa que trasciende lo financiero y se instala en el terreno regulatorio.

Gentileza de La Tecla.-

