Ajuste sin fin: los nuevos aumentos en las tarifas que llegan con marzo

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. De esta manera, las facturas de electricidad y agua correspondientes a marzo llegarán con importantes aumentos.

A la espera de que el Gobierno publique los nuevos cuadros tarifarios, la provincia de Buenos Aires confirmó que los incrementos irán desde el 12% hasta el 17%, dependiendo de la categoría en la que se encuentre el usuario (N1, N2 o N3).

En cuanto al servicio del agua, continuará el aumento del 4% en las tarifas de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), mediante la resolución del Ente Regulador del Agua y Saneamiento (ERAS).

Transporte público El boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vuelve a aumentar en marzo en un 7,6%, de manera que el pasaje con SUBE registrada pasará a costar entre $700 y $960, dependiendo de la cantidad de kilómetros recorridos y de la jurisdicción. Para aquellos usuarios que no tienen la tarjeta registrada, los aumentos oscilarán aún más: entre $1.113 y $1.526, dependiendo del tramo recorrido. Con SUBE registrada De 0 a 3 km: $700

De 3 a 6 km: $779,78

De 6 a 12 km: $839,86

De 12 a 27 km: $899,99

Más de 27 km: $959,71 Sin SUBE registrada De 0 a 3 km: $1.113

De 3 a 6 km: $1.239,85

De 6 a 12 km: $1.335,38

De 12 a 27 km: $1.430,98

Más de 27 km: $1.525,94 Peajes La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó un aumento de hasta 19% en los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales SA. Los nuevos precios comenzaron a regir desde este jueves y afectan a los diez tramos concesionados por Corredores Viales, que abarcan gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje en el país. Para rutas nacionales Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.500

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $4.500

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $6.000

Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500

Vehículos de más de 6 ejes: $9.000 Autopista Riccheri Motocicletas: $650 – Hora pico: $750

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.300 – Hora pico: $1.500

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.600 – Hora pico: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.600 – Hora pico: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3.900 – Hora pico: $4.500

Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 – Hora pico: $6.000

Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 – Hora pico: $7.500 Gentileza de MinutoUno.-

El concreto, el tercer mes del año, y también en la inflación del mes, aunque también se prevé que permanezcan algo ocultas en la índice de precios al consumidor (IPC) que el intervenido Indec publicará oportunamente.