Inflación: consultoras prevén otro mes al alza y cada vez más lejos del discurso oficialista

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Milei había prometido que la inflación estaría debajo del 1% a inicios del segundo semestre, pero en los últimos meses, las cifras estimadas por la administración libertaria -en medio de fuertes cuestionamientos hacia la transparencia y eficacia de las mediciones del INDEC- están lejos de las metas prometidas. Consultoras privadas apuntan al 3% para febrero.

La inflación de febrero apunta a ubicarse entre el 2,5% y 3%, impulsada por subas en alimentos y servicios públicos, según revelan estudios privados. Es decir, los intentos del Gobierno nacional por mantener una inflación controlada a costa del ajuste y el endeudamiento, funcionan cada vez peor.

Así, el ritmo de suba de precios está lejos de la intención del presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo, que pretendía perforar el 2% durante el primer trimestre del año.

De hecho, Milei había prometido que la inflación estaría debajo del 1% a inicios del segundo semestre, pero lo cierto es que, en los últimos meses, las cifras estimadas por la administración libertaria -en medio de fuertes cuestionamientos hacia la transparencia y eficacia de las mediciones del INDEC- están lejos de cumplirse.

En enero la inflación fue de 2,9% y sumó el quinto mes consecutivo de crecimiento con relación al mes anterior.

De confirmarse los datos que revelan las consultoras privadas, en febrero se completaría un semestre con curva ascendente, pese a que se mantiene el plan del oficialismo de no emisión de pesos, a lo que se suma una política cambiaria que busca contener el precio de la divisa.

El último relevamiento de la consultora LCG detectó que los alimentos acumulan una suba superior al 3% en las últimas cuatro semanas, con elementos básicos como la carne y las verduras impulsando ese avance, indicó la agencia NA.

En tanto, Eco Go señaló que durante la tercera semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%.

«La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,9% para febrero. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,9%), la inflación del rubro alimentos es de 2,7%», dijo en su último informe. Asimismo, concluyó que la proyección de febrero es de una inflación de 3%.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

Foto www.rpereznet.com.ar

Me gusta esto: Me gusta Cargando...