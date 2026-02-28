Presentaron un proyecto para suspender la recategorización del monotributo

El diputado nacional Guillermo Michel (Unión por la Patria) presentó en la Cámara baja un proyecto de ley que apunta a suspender por 180 días la recategorización y exclusión de oficio del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, más conocido como Monotributo. La iniciativa busca frenar el avance de las actuaciones de la administración tributaria en un contexto de fuerte crisis económica y caída del consumo que castiga a trabajadores independientes y pequeños prestadores de servicios.​

El texto toma como base la Ley 24.977, que regula el Monotributo, y en particular el artículo 26 inciso c, que habilita a la autoridad fiscal a recategorizar de oficio cuando detecta desvíos entre la facturación real y la categoría declarada por el contribuyente. También alude a la Resolución General 4309/2019 del entonces organismo recaudador nacional, que reglamentó los procedimientos de recategorización y exclusión del régimen.​

En los fundamentos, Michel advierte que los parámetros objetivos que se utilizan para determinar la categoría –niveles de facturación, monto de alquileres y pago de servicios– hoy no reflejan la verdadera capacidad contributiva de los monotributistas. Sostiene que, en un contexto de alta inflación, un aumento nominal en las ventas no implica una mejora real de ingresos, pero sí puede disparar un salto de categoría con el consecuente incremento de la carga fiscal.​

El legislador massista remarca además que la volatilidad de precios y la retracción del consumo generan desfasajes entre períodos fiscales e ingresos efectivos. En ese marco, advierte que muchos pequeños contribuyentes quedan expuestos a recategorizaciones de oficio que pueden derivar en deudas impagables, pérdida de beneficios y la salida forzada del Monotributo.​

Según el exdirector de Aduanas, suspender por seis meses la recategorización de oficio se justifica como una medida de alivio para “cuidar la economía de los efectores autónomos” y evitar que se produzca un “desvarío económico” en sus proyectos, emprendimientos y profesiones. El proyecto también apunta a desincentivar la informalidad, al impedir que la presión fiscal por cambios de categoría empuje a muchos contribuyentes a dejar de cumplir con sus obligaciones.​

La iniciativa lleva, además de la firma de Michel, el acompañamiento de diputados de Unión por la Patria como Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipí” Alí, Sebastián Galmarini, Marianela Marclay, Juan Luque y Emir Félix, así como de Nicolás Massot, de Encuentro Federal. Con este respaldo multipartidario, el proyecto se inscribe en la agenda de reclamos de sectores profesionales y de pequeños contribuyentes, que vienen advirtiendo por el impacto de los controles y recategorizaciones automáticas en plena recesión.​

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

