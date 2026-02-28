Redacción 6 horas atrás Comparte esto: Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva) Pocket FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL SÁBADO 28: FARMACIA ZAMPELUNGHE, UBICADA EN AVENIDA BERRO 250.- Me gusta esto:Me gusta Cargando... Post navigation Anterior Crónica del lamentable final de una fábrica láctea que deja 140 empleados en la calleSiguiente Presentaron un proyecto para suspender la recategorización del monotributo Más historias Noticias Ajuste sin fin: los nuevos aumentos en las tarifas que llegan con marzo 1 hora atrás Redacción Noticias Inflación: consultoras prevén otro mes al alza y cada vez más lejos del discurso oficialista 3 horas atrás Redacción Noticias Presentaron un proyecto para suspender la recategorización del monotributo 5 horas atrás Redacción
Más historias
Ajuste sin fin: los nuevos aumentos en las tarifas que llegan con marzo
Inflación: consultoras prevén otro mes al alza y cada vez más lejos del discurso oficialista
Presentaron un proyecto para suspender la recategorización del monotributo