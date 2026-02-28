28 de febrero de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL SÁBADO 28: FARMACIA ZAMPELUNGHE

Redacción 6 horas atrás

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL SÁBADO 28: FARMACIA ZAMPELUNGHE, UBICADA EN AVENIDA BERRO 250.-

 

Más historias

Ajuste sin fin: los nuevos aumentos en las tarifas que llegan con marzo

1 hora atrás Redacción

Inflación: consultoras prevén otro mes al alza y cada vez más lejos del discurso oficialista

3 horas atrás Redacción

Presentaron un proyecto para suspender la recategorización del monotributo

5 horas atrás Redacción