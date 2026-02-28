Crónica del lamentable final de una fábrica láctea que deja 140 empleados en la calle

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La quiebra decretada a La Suipachense se suma a la de ARSA, del mismo grupo venezolano Maralac, que fabricaba marcas como Shimy, Sancorito, Sublime y Vida.

El Juzgado Civil y Comercial N.º 7 de esta localidad bonaerense puso punto final a la larga agonía que arrastraba la empresa láctea La Suipachense y declaró oficialmente su quiebra, que implica el cierre definitivo de la planta sita en la ciudad homónima, luego de 70 años de actividad en la zona que incluye Chivilcoy.

Finalmente, los 140 trabajadores que estaban a la espera de un milagro, que no sucedió, desde el grupo venezolano Maralac que la controla, bajo la firma Lácteos Conosur S.A., y administra Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la firma que elaboraba los yogures y postres SanCor (Shimy, Sancorito, Sublime y Vida) y que fue declarada en quiebra la semana pasada, relevó la Agencia Noticias Argentinas.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA) se afirmó que “escuchar esta alarma y buscar la solución es tarea de quien gobierna”, y advirtió sobre la grave situación que atraviesa la industria láctea.

La crisis en la empresa propiamente dicha se intensificó a principios de septiembre de 2025, cuando despidió a nueve empleados administrativos y adelantó que otros 60 podrían perder sus puestos.

Tras las desvinculaciones iniciales, la planta detuvo completamente su producción, y los trabajadores, acompañados por vecinos de Suipacha y Chivilcoy, comenzaron a movilizarse y reclamar soluciones ante la incertidumbre laboral.

Actor relevante de la producción regional

Antes de desencadenarse la falta de actividad, los conflictos laborales y la imposibilidad de cumplir compromisos financieros, la planta había llegado a procesar hasta 250 mil litros diarios de leche, posicionándose como un actor relevante dentro de la producción regional. Sin embargo, la caída fue progresiva.

Los intentos de implementar un plan de reactivación nunca se concretaron, lo que terminó derivando en la quiebra y el cese total de operaciones, que llevaban tres meses sin producción mientras el personal enfrentaba retrasos salariales y una creciente incertidumbre sobre la continuidad del empleo.

En ese período no se generaron ingresos ni se cumplió con el plan de acción requerido por la Justicia para intentar revertir la situación.

Protestas y acampes

La falta de respuestas derivó en protestas y acampes de los trabajadores frente al establecimiento, con la participación de vecinos de Suipacha y Chivilcoy.

El sindicato los acompaña en el reclamo por indemnizaciones y cumplimiento de todas las obligaciones legales, mientras se estudian alternativas para mitigar el golpe que significa la pérdida de empleo en la comunidad.

El fallo dispuso la inhabilitación definitiva de la firma, y la inhibición general de bienes y también alcanzó a Jorge Luis Borges León, responsable de la administración.

El directivo deberá solicitar autorización judicial para salir del país mientras avanza el proceso de liquidación, en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades en la gestión.

«La empresa cuya quiebra se solicita se encuentra con un cese en su producción desde hace aproximadamente tres meses, lo que agrava de manera extrema la situación de los trabajadores y torna inviable cualquier intento de reactivación», señaló el fallo.

Contexto adverso en la industria láctea

El cierre de La Suipachense se da en un contexto adverso para la industria láctea.

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina evaluó que las ventas del sector registraron en diciembre de 2025 una caída mensual del 0,4% y una baja interanual del 1,1% en volumen.

Aunque el acumulado anual mostró un crecimiento del 5,2%, no logró compensar el fuerte retroceso de 2024, cuando el consumo se desplomó 9,7%, con especial impacto en la leche fluida.

A este escenario se suma la presión de la sobreoferta.

En los últimos meses, otras compañías importantes como Sancor, ARSA y Verónica también experimentaron dificultades severas, contribuyendo a un clima de creciente preocupación en el sector.

De acuerdo con un informe del Movimiento CREA, las existencias de productos lácteos superan en 9,6% las del año pasado, lo que obliga a liquidar stocks a precios poco competitivos y afecta la rentabilidad del productor.

Las proyecciones para este año anticipan un escenario similar, con mayor concentración del sector y márgenes ajustados.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...