Lacunza criticó la decisión del Gobierno de no actualizar la canasta del Indec

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza cuestionó la interrupción de la actualización metodológica del IPC del Indec, advirtió que la estadística oficial “no pertenece al gobierno de turno” y reclamó avanzar hacia un organismo autónomo.

En una columna publicada en el informe Pensar Argentina Verano 2026, elaborado por PensarLab, Lacunza sostuvo que “lo único relevante a la hora de evaluar un cambio metodológico es si la nueva fórmula es más precisa que la anterior” y que “no importa nada si la nueva medición de inflación va a dar más, igual o menos que con la fórmula anterior”.

El exfuncionario, quien se desempeñó como ministro de Economía de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, señaló que la actualización de la canasta resultaba necesaria para incorporar cambios en los patrones de consumo y afirmó: “Periódicamente hay que actualizar la canasta de precios de bienes a monitorear, a fin de incorporar los celulares y dejar de lado la iluminación a vela”.

Según consignó en el documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Lacunza estimó que la diferencia entre la canasta antigua y la nueva habría sido “de casi 16 puntos porcentuales” en 2024, “producto del desquicio con las tarifas de los servicios públicos del gobierno anterior”, mientras que en 2025, con los precios relativos más estabilizados, la divergencia habría sido “de apenas un punto”.

En relación con la credibilidad institucional, advirtió que la resistencia al cambio metodológico “pondrá opacidad donde había transparencia” y que cada vez que el Indec publique el IPC oficial “un par de horas después aparecerán mediciones alternativas con la canasta 2018”, lo que generará “suspicacias sobre el principal logro incuestionable del programa económico, que es haber evitado la hiper al asumir y bajado la inflación del 211% al 31% anual”.

Como alternativa, recordó que a fines de 2019 el gobierno de Mauricio Macri envió al Congreso un proyecto de ley para blindar las estadísticas oficiales, con un “Indec autónomo, autárquico”, autoridades designadas por concurso con acuerdo del Senado y mandato de cinco años. “Puede ser ese u otro mejor. Pero sin excusas, para medir temperatura, mejor el mercurio que el vino tinto”, concluyó.

Noticias Argentinas.-

