Suar: «Mucha gente vive del cine y los acusaron de vivir del Estado»

El productor Adrián Suar habló de la situación de la cultura en la actualidad y aseguró que “hay mucha gente que vive del cine, que los acusaron de vivir del estado”, esta mañana en diálogo con Viviana Canosa en Radio Rivadavia.

Tras recibir un premio Martín Fierro en homenaje a los 30 años de su productora PolKa, Suar recordó: “Son 30 años con más de 75 ficciones. Llega un momento de la vida donde hay un recorrido artístico que forma parte de todo. Estoy feliz, contento y en paz con todo lo hecho”.

“No me gusta hablar de política porque soy una persona fuerte, pero me gusta un debate cuando se puede dialogar. Me aleja el autoritarismo, el fascismo. Como ciudadano me gusta debatir y aprender. Cuando voy a hablar de política, no me gusta la agresión, la mentira ni que digan cualquier cosa”, remarcó Suar.

Asimismo, durante su discurso en los Martín Fierro, el productor había tomado postura sobre los conflictos entre la política y la cultura nacional. De esta manera aseveró: “Defendí la cultura. Es muy importante un debate, hay que darlo, así como todo lo que está pasando con las universidades, hay que apoyarlo, es muy importante. No me gusta la Argentina de ‘lo que no va se cierra’, hay gente. La empatía en el vértice del poder es muy importante”.

“Hay muchas cosas para corregir, pero sobre una base”, remarcó el artista y agregó respecto del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales): «Hay mucha gente que vive del cine, que los acusaron de vivir del Estado, yo nunca viví del Estado. El porcentaje del INCAA es mínimo -refiere al presupuesto que la institución brinda a la hora de producir un contenido-«.

“Hay tantos directores que con el apoyo del INCAA se han lanzado al exterior. Cuanto más trabajo hay, mejora el país, el que más tiene, tiene que ayudar, no puede ser un gueto. No creo en los blanco y negro”, señaló.

En un sentido más social, Suar se mostró esperanzado: “Tengo la ilusión de que Argentina, en algún momento, salga de malas gestiones y mejore. El mundo está dividido, yo siento que eso va a cambiar, no puede ser que el diálogo no sea una moneda corriente”.

Sin embargo reflexionó que el ser humano es “una raza muy difícil. Estamos muy deshumanizados, a nivel país, desde el proceso de los militares”, en esta línea continuó: “Después vino la democracia y la época de Menem desvirtuó mucho el ‘roban pero hacen’ y una vez que pisan el estado -los políticos- dicen, ‘me vas a sacar el día del arquero’”.

“Estoy a favor de ayudar a los que menos tienen, a veces se los nombra como planeros y la política tiene una manera un poco perversa. Es necesario ayudar a quienes están mal y meterlos en el sistema”, aseguró.

Desde su profesión, el intérprete explicó: “Vivo mucho de la gente y me han ayudado mucho. Esas personas que ven las ficciones y pagan la entrada al cine o al teatro. Con todo lo que mueve la cultura, cómo no vas a tener empatía para que mejore”.

“Siento que el rol del artista que tiene voz, siempre tiene que ser un poquito crítico con el gobierno de turno”, remarcó.

“La alternancia en el poder me gusta mucho, la democracia es joven en Argentina. Siempre con el debate y la crítica constructiva. Es lindo mejorar, aprender del otro y reconocer los errores. No aferrarse a ser la única verdad”, concluyó al respecto.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-