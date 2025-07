“Soy Abi. Soy de Saladillo”. Se presentó la primera candidata a Concejal por Unión y Libertad en Saladillo

Abi Casella, de Saladillo, nos cuenta un poco de su vida y por qué decidió ser candidata:

“Hola, soy Abi Casella. Y quiero contarles por qué acepté ser la primera candidata a concejal de Saladillo.

No nací en la política, ni lo soñé nunca.

Tampoco crecí siguiendo partidos ni repitiendo discursos.

Siempre estuve más del lado de los que observan, critican en voz baja, se indignan con lo que no funciona…

Hasta que, hace un buen tiempo, me di cuenta de algo:

si de verdad quería que las cosas cambien, tenía que dejar de mirar desde afuera.

Cuando me ofrecieron ser candidata, lo dudé.

Pero entendí que era una oportunidad para aportar desde lo que sé y desde quien soy.

Soy arquitecta, Maestro Mayor de Obras, TCP y emprendedora.

Conozco lo que es pelearla, buscar soluciones, organizar, planificar, poner el cuerpo y la cabeza para que algo funcione.

Y eso mismo quiero llevar al Concejo Deliberante:

una mirada profesional, con los pies en la tierra y el corazón puesto en la gente.

Porque a Saladillo no lo vamos a transformar con promesas, lo vamos a transformar pensando, escuchando y haciendo.

Creo en una política que no sea de trajes ni de privilegios.

Una política que se construya entre vecinos, con respeto, libertad y trabajo real. Por eso mi lista está conformada por vecinos de la localidad, buena gente que sabe lucharla por su familia y quieren lo mejor para nuestras generaciones.

Y si vos también sentís que algo tiene que cambiar…

si tenés ideas, propuestas, ganas de aportar…

quieras formar parte o no, quiero escucharte.

Este camino no lo hago sola.

Lo hago con quienes creen, como yo, que sumar es más fuerte que pelear, y que comprometerse vale más que quejarse.

Soy Abi. Soy de Saladillo.

Y quiero que nos animemos, juntos, a hacer las cosas desde otra perspectiva y con más conciencia social”.-

