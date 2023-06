Siniestros fatales aumentan en operaciones marítimas

El número de incidentes con resultado de muerte durante las operaciones marítimas va en aumento, lo que refleja la peligrosidad del sector del transporte marítimo y la necesidad de adoptar mayores medidas para mejorar las normas de seguridad. La conclusión es parte del informe mundial de siniestros de Lloyd’s List Intelligence.

De acuerdo con el documento que reúne cifras anuales de muertes totales- sumando muertes confirmadas y desapariciones- entre 2013 y 2017 se registró una media de 35 sucesos con resultado fatal, mientras que para el periodo de 2018 a 2022 esta cifra fue de 51.

Según Lloyd’s List la frecuencia de los siniestros con resultados fatales está aumentando para los buques mercantes y no comerciales. Así, por ejemplo, entre 2018 y 2022 se registraron unos 137 accidentes en buques mercantes, como graneleros y petroleros, un 28% más que en el periodo 2013-2017. La tendencia se acentúa más en buques que no transportan carga, con un aumento del 71% entre ambos períodos, para un total acumulado de 117 incidentes entre 2018 y 2022.

El informe detalla la ocurrencia de 65 incidentes en los que se produjo una víctima mortal durante las operaciones marítimas en 2021, incluyendo casos de Covid-19 que supuestamente contribuyeron a la tasa más alta. En 2022 del total de 215 presuntas muertes registradas, 96 se produjeron a bordo de buques mercantes.

El problema de la baja notificación

El informe advierte que es probable que el número real de muertes en el mar sea mucho mayor que el de las estadísticas comunicadas, puesto que es difícil obtener datos completos sobre las muertes debido a la falta de transparencia y estandarización en la recopilación de esta información, así como al problema de la baja notificación de estos sucesos. «Mientras que otras industrias son capaces de recopilar estadísticas sobre accidentes mortales, en el transporte marítimo esto no ha sucedido», enfatiza Grahaeme Henderson, presidente de la Coalición Together in Safety.

En comparación, agrega que «el sector de las aerolíneas dispone de excelentes sistemas de información y, gracias a ello, ha avanzado mucho en la mejora de sus resultados en materia de seguridad, pero en el transporte marítimo éstos siguen deteriorándose».

Convenio de Trabajo Marítimo

En un intento por mejorar las condiciones de trabajo de la gente de mar, se ha modificado el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo, para que las muertes de la gente de mar sean registradas y notificadas anualmente para su publicación.

El cambio podría mejorar en gran medida la visibilidad de los siniestros, dado que el Convenio ha sido ratificado por 101 Estados miembros, lo que representa una cantidad significativa del tonelaje bruto mundial de buques. Se espera que esta enmienda entre en vigor en diciembre de 2024.

Con información de MundoMarítimo. Gentileza de rm-forwarding.-