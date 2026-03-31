Sin relatores y «sin poner un peso»: cómo será la transmisión del Mundial 2026 en la TV Pública

Respecto al financiamiento, el costo de los derechos se cubriría íntegramente mediante acuerdos comerciales con empresas privadas, buscando que el Estado no deba aportar fondos directos.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se podrán ver en la TV Pública?

Aunque el esquema final sigue en negociación con la empresa Torneos, la postura actual del Gobierno es reducir la cantidad de encuentros en pantalla. El plan inicial contempla adquirir únicamente los derechos de los partidos de la Selección Argentina, con la posibilidad de sumar las semifinales y la gran final como excepciones puntuales.

Esta decisión profundiza la línea de reducción del gasto público. En el Mundial anterior, Radio y Televisión Argentina (RTA) había aprobado un presupuesto que incluyó un pago fijo de U$S 3 millones y la cesión de pautas publicitarias por otros U$S 5 millones para transmitir los 32 partidos del torneo.

En 2026, el objetivo es que el impacto fiscal sea nulo, eliminando por completo los viáticos y la logística internacional que caracterizaron a las coberturas históricas del canal estatal.

MinutoUno.M1.-