Sin relatores y «sin poner un peso»: cómo será la transmisión del Mundial 2026 en la TV Pública

A poco del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, el Gobierno tendría definida una televisación inédita.
A menos de 90 días del inicio del Mundial 2026, y luego de versiones cruzadas; el Gobierno Nacional tendría definida una estrategia de austeridad extrema para la transmisión en la TV Pública, decisión que impactará con fuerza en el público futbolero.
Bajo la premisa de «no poner un peso» del erario público, la señal estatal desistirá de enviar equipos propios, relatores o comentaristas a las sedes de Estados Unidos, México y Canadá, limitándose a retransmitir la señal oficial de la FIFA, según trascendidos del medio Corta.
A diferencia de lo ocurrido en Qatar 2022, donde la TV Pública montó estudios en el país árabe y envió una delegación de 27 personas, esta vez la cobertura será mínima y centralizada en Buenos Aires.
De esta manera, desde Balcarce 50 confirmaron que la intención es marcar una ruptura con el modelo anterior. Se utilizará el feed técnico de la FIFA a través del acuerdo con Torneos, dueña de los derechos en Argentina, de acuerdo con el medio citado.
Al mismo tiempo, no habrá periodistas ni técnicos en las sedes. «En Argentina habrá programación, pero allá nada», sentenciaron fuentes oficiales.
Respecto al financiamiento, el costo de los derechos se cubriría íntegramente mediante acuerdos comerciales con empresas privadas, buscando que el Estado no deba aportar fondos directos.
¿Qué partidos del Mundial 2026 se podrán ver en la TV Pública?
Aunque el esquema final sigue en negociación con la empresa Torneos, la postura actual del Gobierno es reducir la cantidad de encuentros en pantalla. El plan inicial contempla adquirir únicamente los derechos de los partidos de la Selección Argentina, con la posibilidad de sumar las semifinales y la gran final como excepciones puntuales.
Esta decisión profundiza la línea de reducción del gasto público. En el Mundial anterior, Radio y Televisión Argentina (RTA) había aprobado un presupuesto que incluyó un pago fijo de U$S 3 millones y la cesión de pautas publicitarias por otros U$S 5 millones para transmitir los 32 partidos del torneo.
En 2026, el objetivo es que el impacto fiscal sea nulo, eliminando por completo los viáticos y la logística internacional que caracterizaron a las coberturas históricas del canal estatal.
MinutoUno.M1.-
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