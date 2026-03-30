Franco Colapinto participaría de una exhibición en Buenos Aires

«La próxima yo creo que va a ser en casa, pa», expresó el piloto de Alpine cuando le preguntaron donde iba a ser su próxima vuelta. A raíz de estas declaraciones tomó fuerza la posibilidad de una exhibición en Buenos Aires durante el parate de la Fórmula 1.

Según trascendió, el evento se realizaría el domingo 26 de abril en Palermo, con un circuito callejero en torno al Monumento a los Españoles y trazado sobre avenidas del Libertador y Sarmiento, con sectores pagos y otros de acceso libre. Este sería su primer contacto masivo con el público argentino.

En la tercera fecha de la Fórmula 1, Colapinto realizó una buena largada, avanzó posiciones y superó a Gabriel Bortoleto, pero luego quedó detrás de Liam Lawson, a quien consideró más lento; intentó un undercut, aunque la neutralización alteró su estrategia y derivó en que su rival terminara noveno. «Estábamos para pelearle los puntos. Fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car», manifestó en diálogo con ESPN.

Además, se refirió a su duelo con el español Carlos Sainz, con quien mantuvo cruces en el inicio de la temporada, y marcó la necesidad de superarlo, aunque valoró el trabajo de Williams.