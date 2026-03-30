Franco Colapinto participaría de una exhibición en Buenos Aires

El piloto de Alpine dejó abierta la puerta a una presentación en el país, que se realizaría en Palermo durante el receso de la Fórmula 1.
Sobre un incidente con el británico Oliver Bearman, advirtió sobre la peligrosidad de la diferencia de velocidad, superior a 50 km/h, en curvas tomadas a fondo.
La próxima fecha será el Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo, tras el parate que permitirá ajustes en los equipos.
Gentileza de MinutoUno.-
Foto Alpine Team.-
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