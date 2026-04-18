«Si siguen con el desfinanciamiento del PAMI vamos a una explosión»

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El secretario general de UTERA, Rubén Grimaldi, denunció un fuerte deterioro en el sistema de atención a jubilados. Desde el gremio advierten falta de personal, salarios atrasados y recortes.

El dirigente apuntó contra las decisiones económicas del Gobierno y afirmó: “El problema es estructural, grave y sin solución porque lo único que hacen con el PAMI es desfinanciarlo desde que asumieron para prestar cada vez peor servicio”.

Menos personal y más demanda en el sistema

Grimaldi describió un desbalance creciente entre recursos humanos y cantidad de afiliados. “Cuando teníamos 2.000.000 de afiliados teníamos 14.000 trabajadores; hoy, con 6.000.000 disponemos de 11.000”, señaló, marcando la presión sobre el sistema.

Según el dirigente, esta situación genera sobrecarga en hospitales, clínicas y dependencias del organismo, afectando la calidad de atención.

Salarios rezagados y tensión laboral El referente sindical también cuestionó la evolución salarial dentro del organismo. “Desde que asumió Javier Milei el aumento salarial fue de apenas un 7,5%”, indicó, en referencia al atraso frente a la inflación. En paralelo, denunció falta de personal en distintas áreas clave para la atención de jubilados. Críticas a la conducción económica El gremialista apuntó directamente contra funcionarios del área económica. Señaló a Luis Caputo y Federico Sturzenegger como responsables del rumbo actual. “Caputo es un endeudador serial de la Argentina; y Sturzenegger no es sanitarista y no sabe del tema salud”, afirmó, cuestionando la toma de decisiones sobre el sistema. Paros y cambios en el sistema de atención El conflicto se da en medio de un paro médico de 72 horas por cambios en el esquema de ingresos. Según el reclamo, las modificaciones alteran la forma de pago y reducen el ingreso neto de los profesionales. Desde el Gobierno, en tanto, aseguran que “el PAMI está pagando”, aunque los gremios sostienen que el problema es más profundo y estructural. Debate sobre el futuro del organismo Entre las alternativas que circulan aparece la posible descentralización del organismo o la transferencia de afiliados a obras sociales de origen. Sin embargo, desde el sector sindical advierten que esas opciones podrían agravar la crisis. Grimaldi lo resumió así: “Sumarle a los jubilados con el agravante de que son un sector muy demandante de salud es tirar una bomba”. Gentileza de Infonews Cooperativa.-

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