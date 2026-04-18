18 de abril de 2026

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Entrega de anteojos del Consultorio Móvil Oftalmológico en Roque Pérez

Redacción 55 minutos atrás

 

El Municipio de Roque Pérez informa que el próximo lunes 20 de abril, a las 9:00 horas, en el CIC Evita, se llevará a cabo la entrega de los anteojos correspondientes al último día del operativo del Consultorio Móvil Oftalmológico.

Cabe destacar que dicha entrega no pudo realizarse oportunamente debido a un inconveniente en el suministro de energía eléctrica, motivo por el cual se reprograma en esta nueva fecha.

Se solicita a los vecinos y vecinas que se acerquen en el horario indicado para retirar sus anteojos.-

 

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