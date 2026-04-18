Puesta en valor de la Oficina de Información Turística de La Paz, Roque Pérez

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez informa que se llevaron adelante tareas de pintura, limpieza y refacción en la Oficina de Información Turística de La Paz, con el objetivo de continuar mejorando este espacio de atención destinado a vecinos, vecinas y visitantes.

La oficina permanece abierta los días sábados, domingos y feriados, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, brindando información sobre los circuitos turísticos de La Paz, La Paz Chica y Forastieri, así como también sobre la oferta gastronómica y las distintas actividades de la zona.

Estas acciones forman parte del compromiso del Municipio de Roque Pérez de fortalecer el turismo local y preservar en buenas condiciones los espacios de encuentro de la comunidad.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...