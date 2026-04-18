Resumen de la 3° Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez

El Honorable Concejo Deliberante realizó el pasado 14 de abril una nueva sesión ordinaria, donde se trataron diversos temas de interés para la comunidad.
Mociones de privilegio
El concejal Cravero expuso el reclamo de vecinos por el tránsito de camiones en calles Sabatté y Gobernador Arias, y también, expresó la preocupación por el cierre y reducción de atención presencial de empresas privadas en la localidad.
Temas tratados
Aprobación del acta anterior
Nota para la colocación de un monumento al inmigrante italiano → pasa a comisión
Convalidación de adenda con el Club Atlético Roque Pérez autorizando la realización de actividades culturales y cinematográficas en el Centro Cultural→ aprobado.
Proyectos del Departamento Ejecutivo
Acuerdo Restitución de lotes (Sucesión Ratto) y pago de mejoras PRO.CRE.AR → aprobado
Obra camino rural Puente Peralta → aprobado
Venta de terrenos en lotes restituidos ( Sucesión Ratto)→ pasa a comisión
Modificación de Ordenanza Impositiva 2026 y Fiscal 2026 apartado TASA DE SERVICIOS URBANOS → pasa a comisión
Proyectos de bloques
UCR
Resolucion sobre Actualización del Código Municipal de Faltas → aprobado
Resolución expresando el acompañamiento al proyecto “Ley Ema” → aprobado
HECHOS – UNIDOS POR ROQUE PÉREZ
Pedido de informe sobre planta de personal municipal → aprobado
Pedido de informe obras del Fondo Educativo → aprobado
Cambio de nombres de calles en reconocimiento a ex intendentes de la ciudad: Cravero, Oreja y Gasparini → pasa a comisión
Nos encontramos el martes 28 a las 20hs en la próxima Sesión Ordinaria.
Gentileza HCD Roque Pérez.-
