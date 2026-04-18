Entrega de material deportivo en Roque Pérez

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El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto al director de Deportes y Recreación, Horacio Tossi, realizaron la entrega de materiales deportivos destinados a estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 4, ubicada en el Polo Educativo de la localidad.

Los elementos fueron recibidos por la directora del establecimiento, Marisol Laredo, y serán utilizados para fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas en el ámbito escolar.

“Sabemos que el deporte es una herramienta fundamental para formar valores, promover el compañerismo, el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo entre nuestros jóvenes”, manifestó el jefe comunal.

De esta manera, se continúa recorriendo las instituciones educativas, dialogando con sus equipos de trabajo y dando respuesta a las necesidades que se presentan.

Desde la gestión municipal se acompaña a las escuelas, entendiendo que hacerlo es fortalecer el presente y el futuro de Roque Pérez.-

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