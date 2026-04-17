Volverá a subir el boleto de colectivo en el AMBA

Con la nueva actualización, también se modificarán los valores de los tramos intermedios. Los viajes de entre 3 y 6 kilómetros se ubican cerca de los $780, mientras que los trayectos más largos, de entre 12 y 27 kilómetros, escalan a casi $900. Para los recorridos superiores a 27 kilómetros, el valor roza los $960, siempre dentro del esquema con SUBE registrada.
MinutoUno.-
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