Volverá a subir el boleto de colectivo en el AMBA

En el caso de los colectivos de jurisdicción nacional, el esquema vigente ya ubica el boleto mínimo en torno a los $700 para viajes de hasta 3 kilómetros, dentro de un sistema segmentado por distancia que define diferentes tramos según el recorrido.

Con la nueva actualización, también se modificarán los valores de los tramos intermedios. Los viajes de entre 3 y 6 kilómetros se ubican cerca de los $780, mientras que los trayectos más largos, de entre 12 y 27 kilómetros, escalan a casi $900. Para los recorridos superiores a 27 kilómetros, el valor roza los $960, siempre dentro del esquema con SUBE registrada.

Uno de los puntos clave del sistema sigue siendo la diferencia entre quienes tienen la SUBE nominalizada y quienes no. En este último caso, las tarifas son considerablemente más altas, con valores que pueden superar ampliamente los $1.000 incluso en el boleto mínimo, lo que marca una brecha importante dentro del mismo servicio.

La lógica de estos aumentos responde al mecanismo de actualización vigente, que combina la evolución de la inflación con una fórmula de ajuste establecida por el esquema tarifario actual. Eso explica la frecuencia de los incrementos, que se vienen repitiendo de manera sostenida en los últimos meses. MinutoUno.- Foto www.rpereznet.com.ar

. La suba alcanza tanto a los colectivos como al subte porteño, en un contexto de revisiones tarifarias casi mensuales.