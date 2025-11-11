Sector dialoguista de la CGT impulsa una “agenda programática” y quiere dar debate por la reforma laboral

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Un sector del sindicalismo que propulsó la candidatura de Cristian Jerónimo como triunviro de la CGT impulsará una “agenda programática” propia de la central y buscará dar el debate “puertas adentro” para discutir la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

Así lo definió este lunes el espacio ‘Agenda Siglo XXI’, integrado por gremios como la UOCRA, AEFIP, Ceramistas y Unión Ferroviaria, entre otros, y que fueron los responsables de haber impulsado la figura de Jerónimo, titular del Sindicato del Vidrio, para el triunvirato que la CGT eligió la semana última.

“Queremos debatir sobre una agenda programática. La CGT debe tener prograna y propuestas. Nosotros vamos a ir al Consejo Directivo con eso”, anticipó a la Agencia Noticias Argentinas uno de los sindicalistas que participó de la reunión, que se llevó a cabo en la sede de la AEFIP.

Este sector no quiere adelantarse a sentar posición sobre la reforma laboral, cuyo contenido se desconoce, y prefiere impulsar el “diáologo”, el “debate” y presentar “propuestas propias”, además de hacer un llamado a una autocrítica en el seno de la CGT.

Esa es la postura que el espacio llevará al Consejo Directivo, anticipó uno de los referentes sindicales en diálogo con esta agencia.

De la reunión participaron los jefes sindicales Gerardo Martínez (UOCRA), Domingo Moreyra (Ceramistas) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), además del anfitrión Guillermo Moser, titular del gremio AEFIP, entre otros.

El espacio ‘Agenda Siglo XXI’ fue presentado el mes último con la intención de plasmar una renovación generacional en la CGT, y con ese objetivo promovió la candidatura de Jerónimo.

Si bien todavía no estaba definida la fecha de la próxima reunión del Consejo Directivo de la central, este martes se llevará a cabo el acto de firma de la aceptación de los cargos de la conducción de la central.

La CGT votó el miércoles último al nuevo triunvirato de la central, que quedó compuesto por Jorge Sola (Seguro), Jerónimo y Octavio Arguello (Camioneros), y que llevará las riendas de la organización hasta 2029.

