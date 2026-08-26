¿Se viene una revocación masiva de visas en Estados Unidos?

El Departamento de Estado cancelaría los permisos a extranjeros que solicitaron asilo después de ingresar al país como visitantes temporales.

La administración de Donald Trump estaría preparando la mayor revocación de visas de la historia de Estados Unidos, que dejaría sin efecto hasta 200 mil permisos de turismo y negocios.

Se trata de las visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026. El Departamento de Estado cancelaría los permisos a extranjeros que solicitaron asilo después de ingresar al país como visitantes temporales, según informaron medios internacionales.

El objetivo es detectar a los extranjeros que pisaron suelo estadounidense con la excusa de vacaciones, reunión o evento, pero que en realidad usaron ese permiso como un atajo legal para instalarse en el país.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó a la prensa local que habrá cancelaciones, pero no precisó cuántas. Asimismo, la revocación no implicaría la deportación inmediata de la persona, aunque la mayoría de los solicitantes de asilo dejaría de tener estatus de visitante.

En ese sentido, funcionarios explicaron que la idea es sacarles el beneficio de visitantes a quienes corresponda y reclasificarlos, mientras la Justicia define su situación.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida sería anunciada próximamente, tras lo cual se espera que enfrente impugnaciones judiciales.

Agencia NA.-