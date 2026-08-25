Más obras en más escuelas de Roque Pérez

El lunes 24 de agosto se inauguraron los nuevos espacios de la Escuela Primaria Nº 25 “Gabriela Mistral”, ubicada en el paraje El Arbolito, partido de Roque Pérez.

Del acto participaron el intendente municipal, Maximiliano Sciaini, junto a funcionarios municipales, consejeros escolares, la directora de la institución, María Carabajal, docentes, estudiantes y familiares de la comunidad educativa.

En esta oportunidad, quedaron inauguradas una nueva aula y nuevos sanitarios para el nivel primario, una obra de ampliación del establecimiento compartido con la Escuela Secundaria N°2, la cual había quedado postergada desde 2023 y que pudo reactivarse y concretarse a partir de las gestiones realizadas para recuperar recursos provinciales.

De esta manera, mediante el trabajo conjunto entre el Municipio, el Consejo Escolar y los distintos actores de la comunidad educativa, fue posible finalizar estas obras y mejorar las condiciones edilicias para alumnos, docentes y toda la comunidad de la Escuela Primaria N.º 25.

El Municipio de Roque Pérez continúa trabajando para concretar más obras en más escuelas del distrito, fortaleciendo la infraestructura educativa y generando mejores condiciones para enseñar y aprender.-