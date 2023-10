Se entregó Julio «Chocolate» Rigau, el puntero de las tarjetas de la Legislatura

De manera espontánea, ayer sábado 14, se entregó en la comisaría Segunda de La Plata Julio «Chocolate» Rigau, el puntero del PJ que vaciaba tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados provincial.

Según se informó, en un breve texto se puso a disposición de la Justicia, que había ordenado su captura luego de un pedido de la fiscal Betina Laki.

Como informó La Tecla.info, la Policía bonaerense llegó hasta su casa de Chocolate Rigau en el barrio La Granja, de La Plata, para detenerlo, pero el puntero del PJ no estaba.

“Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Si se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales”, le dijeron a TN desde el Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni.

Tras el polémico fallo donde anulaban la causa, finalmente Casación determinó la reapertura de la causa donde encontraron al puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau extrayendo dinero de cuarenta y ocho tarjetas de débito distintas. En total lo encontraron con más de un millón doscientos mil pesos.

El hecho fue el pasado 9 de septiembre, donde se involucran allegados al oficialismo y la oposición en esta causa. Más de doce personas ya realizaron sus respectivas declaraciones, pero restaba la reapertura del caso para continuar con la investigación.

Los jueces María Florencia Budiño, Fernando Luis y María Mancini dejaron sin efecto el escandaloso fallo de la Cámara de Apelaciones y dieron lugar al recurso presentado por la fiscal de La Plata y por la ONG Poder Ciudadano.

“El órgano jurisdiccional recurrido ha actuado, al dictar la resolución cuestionada, excediendo los limites normativos que determinaban su capacidad material de conocimiento y por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción”, señala el fallo emitido por la Cámara de Casación bonaerense.

Semanas atrás, la cámara de apelaciones pidió la nulidad del fallo y exigió la libertad de “Chocolate”, presentando un habeas corpus que no pasó por el fiscal ni el juez de la causa.

La fiscal general de La Plata, Betina Lacki, lanzó un paquete de medidas para el tratamiento del caso, entre las que figuran la revisión del celular de Julio Rigau para saber qué personas estaban involucradas en la causa.

Gentileza de Revista La Tecla.-