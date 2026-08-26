Se desarrolló en Roque Pérez el curso docente “Construyendo soberanía alimentaria en la escuela”

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Ambiente, a cargo de Alejandra Sacchetti, desarrolló el martes 25 de agosto, junto a la Dirección Provincial de Comunidades Sustentables del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, el curso docente “Construyendo soberanía alimentaria en la escuela”, en el SUM de Punto Digital de Roque Pérez.

La propuesta está destinada a docentes de la Provincia de Buenos Aires de todos los niveles que busquen profundizar y actualizar sus conocimientos para abordar la soberanía alimentaria y la perspectiva ambiental en las aulas.

La capacitación se encuentra enmarcada en el cumplimiento de la Ley N.º 27.621 de Educación Ambiental Integral, sancionada en 2021, que establece a la educación ambiental integral como un proceso continuo, integral y transversal de formación y aprendizaje.

En este sentido, la formación brinda contenidos vinculados con alimentación saludable, huerta y compostaje, con el objetivo de incorporar la perspectiva ambiental en las prácticas educativas desde una mirada social, colectiva y territorial.

El curso consta de un encuentro presencial y continúa con tres instancias virtuales y asincrónicas, organizadas en torno a tres ejes: huerta, compostaje y alimentación saludable, que reúnen un total de 10 clases.

Huerta

1. La huerta también es un ecosistema.

2. La vida bajo nuestros pies.

3. Las plantas no crecen solas.

4. Planificar, sembrar, observar y esperar para cosechar.

5. Cosechar para compartir.

Compostaje

6. ¿Consumo todo lo que compro?

7. Ya no hablaremos de basura.

Alimentación saludable

8. ¿Quién decide lo que comemos?

9. La elección de nuestra alimentación, ¿es un privilegio?

10. Alimento sin caretas.

Desde el Municipio de Roque Pérez se continúa promoviendo la educación ambiental y la incorporación de prácticas sustentables en los distintos ámbitos de la comunidad, fortaleciendo herramientas que permitan construir una mirada responsable sobre la alimentación, los recursos naturales y el ambiente.-